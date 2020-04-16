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Комитет Думы одобрил ко II чтению законопроект о едином регистре сведений о населении РФ

В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2022 года за исключением положений, для которых установлены иные сроки и порядок вступления их в силу

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на заседании в четверг рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о создании единого федерального регистра, содержащего информацию о населении страны.

Инициатива направлена на систематизацию сведений, "содержащихся в иных государственных и муниципальных информационных ресурсах органов госвласти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами", говорится в пояснительной записке к документу. Предполагается, что оператором регистра будет Федеральная налоговая служба. На нее также возлагаются функции по защите персональной информации, содержащейся в этой базе данных. Единый информационный ресурс будет включать основные (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН) и дополнительные (семейное положение, родственные связи) сведения о физическом лице.

"По сути, предпринимается первая попытка создать некий единый информационный ресурс, в котором будут аккумулированы основные сведения обо всех гражданах РФ, обо всех лицах, приезжающих временно на территорию нашей страны", - отметил на заседании глава комитета Александр Хинштейн.

Комитет ко второму чтению законопроекта одобрил 16 поправок, среди которых изменение названия базы данных с ресурса на регистр, предоставление возможности совершения нотариальных действий с использованием единого регистра сведений о населении РФ.

"Мы наделяем физических лиц или их законных представителей правом запрашивать сведения из регистра применительно к себе, а также уточнять сведения в регистре по обращению таких лиц. При этом предусматривается возможность предоставления таких сведений с использованием портала государственных и муниципальных услуг", - добавил парламентарий. Согласно первоначальной редакции, получать информацию из регистра могли только органы государственные и муниципальные органы. "Ко второму чтению законопроект претерпел серьезные изменения. Мы не торопились с его принятием, поскольку понимаем важность и значимость этого закона", - подчеркнул Хинштейн. Второе чтение законопроекта, уточнил он, запланировано на 17 апреля.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2022 года за исключением положений, для которых установлены иные сроки и порядок вступления их в силу. Со дня официального опубликования закона и до 31 декабря 2025 года устанавливается переходный период, в течение которого устанавливаются особенности создания и ведения федерального ресурса о населении, формирования и использования содержащихся в нем сведений.

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