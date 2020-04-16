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Пандемия коронавируса нового типа

ВОЗ открыла официальное сообщество во "ВКонтакте"

В нем будет публиковаться информация о COVID-19, а также другие новости из сферы общественного здравоохранения

Первое в России официальное сообщество российского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) появилось во "ВКонтакте". Об этом сообщила в четверг пресс-служба соцсети. 

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Отмечается, что ВОЗ будет делиться информацией о коронавирусе нового типа и другими новостями сферы общественного здравоохранения. В частности, речь идет о последних открытиях и прогнозах ученых в вопросах борьбы с COVID-19, советах, как действовать, если появились симптомы болезни, и многом другом.

"ВОЗ - главный мировой эксперт по COVID-19. Мы рады, что организация, которая возглавила глобальную борьбу с коронавирусом, выбрала именно "ВКонтакте", чтобы информировать людей о пандемии и в дальнейшем делиться другими достоверными материалами по теме здравоохранения", - цитирует пресс-служба CEO "ВКонтакте" Андрея Рогозова.

"Создавая официальную страницу ВОЗ в России в крупнейшей русскоязычной социальной сети "ВКонтакте", мы стремимся стать онлайновым источником справочной информации в области общественного здравоохранения, предоставляя пользователям доступ к новейшим материалам и документам ВОЗ", - подчеркнула в свою очередь представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

Публикации ВОЗ появятся не только в ленте новостей у подписчиков, но и попадут в тематическую ленту соцсети “Коронавирус”. По данным "ВКонтакте", ежедневно ее просматривают 47,8 млн раз.

Ранее "ВКонтакте" создала единый центр информации по коронавирусу, запустила тематическую ленту с новостями о COVID-19 от проверенных источников и открыла программу поддержки НКО, которые готовы заниматься профилактикой коронавируса и реализовывать связанные с ним проекты.

 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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