Group-IB нашла почти 40 нелегальных ресурсов по продаже "пропусков" на период самоизоляции

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Специалисты компании Group-IB обнаружили 37 интернет-ресурсов, нелегально продающих справки или пропуска для передвижения по Москве и регионам, где они требуются из-за мер по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе компании, которая специализируется на кибербезопасности.

"Group-IB обнаружила уже 37 мошеннических ресурсов: сайтов, телеграм-каналов и инстаграм-аккаунтов, предлагающих купить справки-пропуска на период карантина для жителей Москвы и регионов России", - говорится в сообщении.

Массово такие ресурсы, по данным компании, начали появляться 13 апреля. Стоимость пропуска на сайтах составляет от 3 тыс. до 4,5 тыс. рублей, причем доставку обещают организовать через курьерскую службу. В телеграм-каналах расценки варьируются от 3 тыс. до 5,5 тыс., а "пропуск" присылают в цифровом виде. В "Инстаграме" предлагают оформить пропуск за 2 999 рублей - готовый "Q-Kod" (как написано в объявлении) присылают в течение 40 минут.

"В качестве дополнительной опции на некоторых ресурсах предлагают "оформить" справку с места работы - из продуктового магазина (3 тыс. руб.), "удостоверение фармацевта" (5 тыс. руб.), "удостоверение врача" (7 тыс. руб.), поскольку все эти профессии входят в перечень, на который не распространяются ограничения в период режима самоизоляции", - добавили в Group-IB.

Компания напомнила, что все подобные сервисы нелегальны и грозят потерей не только денег, но и персональных данных. "Кроме того, умышленное указание ложных сведений (ст. 19.18 КоАП) и подделка документов (ст. 327 УК РФ) преследуются по закону", - добавили в компании.