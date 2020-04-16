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МВД готовит регламент по надзору за соблюдением законодательства о безопасности движения

Предположительно, документ вступит в силу в январе 2021 года

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. МВД приступило к разработке административного регламента по надзору за соблюдением требований законодательства в области безопасности дорожного движения. Соответствующее уведомление о разработке документа опубликовано в четверг на портале проектов нормативных правовых актов.

В уведомлении говорится, новый административный регламент необходим после некоторых изменений законодательства, таких как введение электронного полиса ОСАГО, возложения на полицию обязанности сообщать родственнику или близкому лицу пострадавшего о принятых мерах помощи или о направлении его в больницу.

"Для реализации данных изменений потребуется переработка административного регламента исполнения МВД РФ государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ в области безопасности дорожного движения", - говорится в уведомлении.

Предположительно, документ вступит в силу в январе 2021 года.

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