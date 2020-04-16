В Москве организуют онлайн-трансляции церемоний прощания

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Бесплатные онлайн-трансляции с церемоний прощания организуют в Москве во время закрытия столичных кладбищ для свободного посещения из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГБУ "Ритуал".

"ГБУ "Ритуал" реализует услугу "прощание онлайн", которая подразумевает организацию потокового вещания в режиме реального времени с каждой церемонии. Ответственному за организацию церемонии прощания направляется индивидуальная ссылка. Он может направить ее всем родственникам, которые не смогли присутствовать на похоронах. Данная услуга безвозмездная", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что трансляции уже ведутся из похоронного дома Троекурово, где камерами оборудовано два зала. Сейчас идут установочные работы в прощальных залах Николо-Архангельского крематория, которые планируется завершить до конца текущей недели. На очереди Митинский и Хованский крематории.

"Трансляции ведутся в HD-формате. В каждом из залов установлено не менее двух камер, в больших прощальных залах устанавливается три камеры. Главная задача, чтобы они могли охватить всю площадь зала <...> чтобы минимизировать количество прощающихся. С ответственным за захоронения подписывается договор, в котором присутствует пункт о том, что он дает свое согласие на съемку", - сообщили в пресс-службе.

9 апреля мэр столицы Сергей Собянин сообщил на своем сайте, что московские кладбища закрыты для посещения на период действия режима повышенной готовности из-за коронавируса и, в частности, на Вербное воскресенье, Пасху, Красную горку и Радоницу.