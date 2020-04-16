{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Москве организуют онлайн-трансляции церемоний прощания

У ответственного за организацию церемонии прощания будет индивидуальная ссылка, которую он сможет направить всем родственникам
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Бесплатные онлайн-трансляции с церемоний прощания организуют в Москве во время закрытия столичных кладбищ для свободного посещения из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГБУ "Ритуал".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"ГБУ "Ритуал" реализует услугу "прощание онлайн", которая подразумевает организацию потокового вещания в режиме реального времени с каждой церемонии. Ответственному за организацию церемонии прощания направляется индивидуальная ссылка. Он может направить ее всем родственникам, которые не смогли присутствовать на похоронах. Данная услуга безвозмездная", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что трансляции уже ведутся из похоронного дома Троекурово, где камерами оборудовано два зала. Сейчас идут установочные работы в прощальных залах Николо-Архангельского крематория, которые планируется завершить до конца текущей недели. На очереди Митинский и Хованский крематории.

"Трансляции ведутся в HD-формате. В каждом из залов установлено не менее двух камер, в больших прощальных залах устанавливается три камеры. Главная задача, чтобы они могли охватить всю площадь зала <...> чтобы минимизировать количество прощающихся. С ответственным за захоронения подписывается договор, в котором присутствует пункт о том, что он дает свое согласие на съемку", - сообщили в пресс-службе.

9 апреля мэр столицы Сергей Собянин сообщил на своем сайте, что московские кладбища закрыты для посещения на период действия режима повышенной готовности из-за коронавируса и, в частности, на Вербное воскресенье, Пасху, Красную горку и Радоницу.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Посольство РФ выяснило местонахождение 17 оставшихся в США российских школьников
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС