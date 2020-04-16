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Пандемия коронавируса нового типа

Фонд Билла Гейтса увеличит до $250 млн пожертвования на борьбу с коронавирусом

Основатель Microsoft принял решение выделить еще $150 тыс. на противодействие распространению заболевания

НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля. /ТАСС/. Благотворительный фонд одного из основателей Microsoft Билла Гейтса и его супруги Мелинды выделяет дополнительно $150 млн на противодействие распространению заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте фонда.

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"Ситуация уникальна. Нам представилась уникальная возможность помочь. Сегодня мы объявляем о выделении [на борьбу с коронавирусом нового типа] еще $150 млн, что доводит наши обязательства до более $250 млн в целом", - говорится в сообщении.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс обращает внимание на то, что пожертвования будут направлены на поддержку бедных слоев населения, которые наиболее уязвимы в условиях пандемии. Часть средств решено израсходовать на базовое медицинское обслуживание в странах Африки и Южной Азии. Часть пожертвований будет выделена на финансирование моделирования в лабораторных условиях вариантов распространения коронавируса, разработки эффективных методов его диагностики и технической поддержки.

Фонд Гейтса и его супруги Мелинды располагает примерно $50 млрд. В число основных направлений работы организации входят борьба с опасными болезнями в развивающихся странах, программы в сфере здравоохранения и образования в США.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232.

Теги
СШАГейтс, БиллПандемия коронавируса нового типа
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