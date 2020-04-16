{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт заявил, что пик коронавируса в России настанет в июне-июле

Врач-инфекционист Николай Малышев при этом отметил, что на создание вакцины уйдет от года до полутора лет
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Пик заболеваемости коронавирусом в России будет зафиксирован в июне или начале июля, а на создание вакцины потребуется около года или полутора лет, сообщил журналистам в четверг профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.

На эту тему
Главное о новом коронавирусе и пандемии COVID-19. Что делать и чего ждать?

"Большинство экспертов сходятся, что пик будет в июне-июле. Цифры не должны пугать, как бы значимы они не были, каждый день количество заболевших будет больше и количество умерших тоже, к сожалению, будет нарастать", - сказал он.

Малышев отметил, что раньше бессимптомное течение наблюдалось у 10-30% лиц, теперь же коронавирусной инфекцией без клинических симптомов могут переболеть около 50% людей. Кроме того, врач добавил, что вакцина должна пройти определенные фазы в своей разработке, поэтому она будет готова только через год-полтора.

"В отношении вакцины, вы знаете, что сейчас более 70 научных коллективов занимаются созданием вакцины в мире. Три вакцины в Китае и в Америке переходят уже к клиническим испытаниям на людях. Есть определенные фазы исследования. Но как ни крутите, год-полтора на создание вакцины уходит", - пояснил он, подчеркнув, что сейчас все равно происходит "проиммуниванивание населения". У людей появляется иммунитет, так как многие болеют без симптомов.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Посольство РФ выяснило местонахождение 17 оставшихся в США российских школьников
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС