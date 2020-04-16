Посольство РФ выяснило местонахождение 17 оставшихся в США российских школьников

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Российское посольство в Вашингтоне знает о местонахождении 17 российских школьников, оставшихся в Соединенных Штатах. Об этом сообщил в четверг посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводятся на странице диппредставительства в Facebook .

Дипломат напомнил, что ранее в адрес посольства из Госдепартамента поступило "обращение о необходимости срочного вывоза из страны 74 детей", находящихся в США "по программам так называемых образовательных обменов". Антонов отметил, что в Госдепартамент была направлена нота с требованием предоставить полные и точные списки детей с указанием адресов мест их нахождения, контактных данных и лиц, ответственных за их пребывание в США. "Кроме того, попросили разъяснить, на каком основании может реализовываться программа Secondary School Student Program, если еще в 2014 года все образовательные обмены между нашими странами были свернуты", - добавил Антонов.

"Поступившая 10 апреля из посольства США в Москве нота не содержит ответы на наши вопросы. Даже представить невозможно, чтобы было бы, если в подобной ситуации оказались американские дети в России и информация об их судьбах отсутствовала. Госдеп и здешние СМИ, наверняка, подняли бы вселенский крик", - продолжил дипломат.

"На связь с посольством продолжают выходить родители школьников. Налажена индивидуальная работа с каждым установленным ребенком и их законными представителями. Знаем о местонахождении 17 детей. При нашей помощи с территории США уже начали выезжать несовершеннолетние росграждане (на последнем "вывозном рейсе" 14 апреля из Нью-Йорка улетели четверо)", - продолжил Антонов и выразил признательность соотечественникам, которые "размещали детей в своих семьях, оказывали помощь в направлении в аэропорт и посадке в самолет".

Кроме этого дипломат обратился к родителям находящихся в США школьников с просьбой предоставить посольству информацию о детях. "В условиях, когда американские власти медлят с направлением исчерпывающих данных, связь с родителями как никогда важна. Заверяем, что никто из детей, оказавшихся в США в это трудное время, не останется без нашего внимания", - подчеркнул Антонов.

По словам Антонова, в этой ситуации встречаются "вовсе вопиющие случаи", когда принимающие семьи выставляли школьников за дверь. "Так произошло с мальчиком в Майами, которого отвезли в аэропорт и там оставили. Мы были вынуждены просить соотечественников взять ребенка под свою опеку. Другого несовершеннолетнего американцы самостоятельно отправили во Владивосток со стыковкой в Сеуле. В итоге во время пересадки его оставили в Республике Корея на недельный карантин. Еще одного привлекали к тяжелому физическому труду", - рассказал Антонов. "При этом есть и те американские семьи, которые готовы оказывать содействие детям до конца учебного года, даже несмотря на требования кураторов образовательных программ отправить их домой", - добавил глава российской дипмиссии.

Возвращение россиян

Антонов также сообщил, что 1,5 тыс. граждан России, которые сейчас находятся в США, ожидают возвращения на родину.

"В нашем листе ожидания по-прежнему остаются полторы тысячи россиян, которые с нетерпением ждут возвращения домой. Мы стараемся облегчить их страдания, услышать все просьбы без исключения", - сказал Антонов.

Он напомнил, что во вторник из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди вылетел второй вывозной рейс с 278 гражданами РФ. "Знаем, что впереди большая работа. Сейчас с нетерпением ждем информации о следующем рейсе", - добавил посол.

Антонов обратил внимание, что посольство будет продолжать всячески поддерживать соотечественников, застрявших в США после введения жестких мер для борьбы с распространением коронавируса. Он также напомнил, что в посольстве работают круглосуточные горячие линии, по которым гражданам разъяснят порядок возвращения домой и условия получения материальной помощи.

"В сложившейся непростой ситуации российская сторона не отгородилась от проблем американских партнеров. Мы не ограничились помощью лишь только своим гражданам. Рейсами ПАО "Аэрофлот" из Москвы были вывезены более 150 лиц, пожелавших вернуться из России в США. Все это было сделано предельно быстро, спокойно и без выдвижения каких-либо избыточных требований, и уж тем более без угроз санкциями. Будем делать это и дальше", - подчеркнул Антонов.