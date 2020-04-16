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Эксперты: неожиданное изменение голоса может быть симптомом начала болезни Паркинсона

Московские врачи-отоларингологи рассказали, как сохранить голос в период инфекционных заболеваний

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Риск развития нарушения голоса и хронических заболеваний гортани крайне высок у курильщиков и людей, работающих в условиях повышенных температур, запыленности и влажности. А неожиданные изменения тембра голоса может свидетельствовать о начале целого ряда серьезных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона или аневризма аорты. Такие сведения содержатся в рекомендациях врачей-отоларингологов, опубликованных на сайте департамента здравоохранения Москвы ко Всемирному дню голоса.

"Специально ко Всемирному дню голоса (World Voice Day) московские лор-врачи подготовили рекомендации о том, как его сохранить в период острых и хронических воспалительных процессов в гортани или инфекционного заболевания, что сейчас крайне актуально. Риски могут быть связаны с голосовой нагрузкой или сопутствующими заболеваниями - сахарный диабет, нарушения работы щитовидной железы, заболевания сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной систем. Поэтому очень важно соблюдать правила гигиены голоса, его режима работы и отдыха", - приводятся в сообщении пресс-службы департамента слова врача-оториноларинголога Олега Павлихина.

В рекомендациях, в частности, отмечается, что иногда изменение голоса может быть первым и единственным проявлением начинающихся серьезных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, боковой амиотрофической склероз, аневризма аорты, онкологические заболевания пищевода и щитовидной железы и ряда других.

Специалисты рекомендуют следить за тем, чтобы при разговоре мышцы лица, глотки и шеи были расслаблены. При подверженности частым заболеваниям гортани, например, острым ларингитам, быстрой утомляемости голоса, необходимо избегать перенапряжения голосового аппарата, использовать для отдыха даже небольшое время перерыва, а после окончания нагрузки помолчать в течение двух-трех часов. Прежде чем выйти на улицу в холодное время года, должно пройти не менее 15-20 минут после окончания голосовой нагрузки.

Врачи отмечают, что в группе риска - среди тех, кому приходится постоянно перенапрягать свой голос, - не только певцы, ораторы, но и учителя, воспитатели, социальные работники, а также представители других профессий, которым приходится говорить в течение продолжительного времени.

При изменении тембра голоса, появлении охриплости, а также при потере голоса, длящейся более недели, следует обратиться к врачу-фониатру, советуют специалисты.

Всемирный день голоса

Всемирный день голоса отмечается 16 апреля. Инициатором учреждения международного праздника выступила Американская Академия отоларингологии в 1999 году. В России к празднованию этого дня присоединились в 2006 году. Тогда Федеральный научно-клинический центр оториноларингологии впервые поднял на федеральном уровне такие проблемы как нарушение голосовых функций вследствие курения или заболеваний голосового аппарата, а также привлек внимание к самому феномену голоса человека и его роли в жизни людей.

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