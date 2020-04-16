Мосгорсуд принял иск к Собянину, оспаривающий заочные штрафы за нарушение самоизоляции

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд принял к производству иск муниципальных депутатов разных районов Москвы к столичному мэру Сергею Собянину и Мосгордуме, в котором оспариваются поправки в городской кодекс об административных правонарушениях, позволяющие заочно накладывать штрафы на нарушителей режима самоизоляции, установленных посредством видеофиксации. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Административный иск от Рейнхиммеля Юрия, Русаковой Елены, Морева Андрея, Бобринского Николая об оспаривании ч. 1.1 ст. 16.6 закона г. Москвы "Кодекс г. Москвы об административных правонарушениях", п. 2, п. 4 ст. 2 закона номер 6 г. Москвы от 1 апреля 2020 года к Мосгордуме и мэру Москвы принят к производству. По нему назначена беседа на 13 мая в 15:00", - сообщили в пресс-службе.