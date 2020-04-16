Коронавирус выявлен у 24 клириков Московской епархии

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Коронавирус на 16 апреля выявлен у 24 клириков Московской епархии, сообщил в четверг Telegram-канал рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

"На 16 апреля 2020 года коронавирусная инфекция выявлена у 24 клириков Московской епархии, которые несут свое послушание в 15 столичных храмах и двух монастырях. Еще у 31 клирика из 14 храмов и одного монастыря имеются симптомы коронавирусной инфекции, но диагноз не подтвержден", - говорится в сообщении.

Еще у пяти не состоящих в священническом сане насельников из четырех монастырей подтверждено наличие коронавируса. В одном монастыре у четырех насельников, не состоящих в священническом сане, имеются симптомы коронавирусной инфекции, но диагноз не подтвержден.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.