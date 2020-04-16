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Пандемия коронавируса нового типа

Более 750 врачей смогут разместиться в нижегородских гостиницах на время пандемии

Ранее власти региона обеспечили врачей, лечащих пациентов с коронавирусом, бесплатным трехразовым питанием из ресторанов региона

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 апреля. /ТАСС/. Нижегородские гостиницы смогут бесплатно разместить более 750 врачей, которые работают с пациентами с коронавирусом, а также острыми респираторными инфекциями и пневмонией, сообщил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Мы реагируем на запросы медицинских работников и продолжаем внедрять новые меры поддержки в этот непростой период. Возвращаясь в свои дома, врачи могут подвергать опасности близких, - пояснил Никитин. - Возможность жить в гостинице позволит медикам беречь своих родных. Также эта мера поддержит отрасль гостеприимства, которая столкнулась с очень серьезными вызовами".

По его словам, медиков будут доставлять до больниц и обратно на муниципальных автобусах, что позволит поддержать работу муниципального транспорта в период всеобщей самоизоляции. "На текущий день руководство 25 гостиниц Нижнего Новгорода и области предложило свой номерной фонд для размещения медперсонала. Уверен, что эта цифра будет расти", - добавил Никитин.

Ранее власти региона обеспечили врачей, лечащих пациентов с коронавирусом, бесплатным трехразовым питанием из ресторанов региона. Кроме того, бесплатную еду раз в день получают и волонтеры, работающие с особыми категориями граждан.

Нижегородская область входит в пятерку регионов России по числу заразившихся коронавирусом, на 16 апреля зафиксировано 404 случая заражения, четыре человека умерли, 23 человека выздоровели.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияНижегородская областьПандемия коронавируса нового типа
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