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Пандемия коронавируса нового типа
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Власти Великобритании продлили общенациональный карантин на три недели

Как заявил глава МИД страны ДОминик Рааб, отмена ограничительных мер сейчас "сведет на нет весь достигнутый прогресс"
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© EPA-EFE/ANDY RAIN

ЛОНДОН, 16 апреля. /ТАСС/. Власти Великобритании продлили карантин, введенный в стране 23 марта из-за вспышки коронавируса , еще на три недели. Об этом объявил в четверг на брифинге на Даунинг-стрит глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб, выступление которого показывают все основные телеканалы.

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"Правительство приняло решение, что нынешние меры должны сохраниться как минимум на следующие три недели", - сказал он.

Рааб временно заменяет премьер-министра Бориса Джонсона, который восстанавливается после заражения коронавирусом, из-за которого неделю провел в больнице, в том числе несколько дней - в отделении интенсивной терапии.

Министр подчеркнул, что "есть указание, что введенные меры были успешными и замедлили распространение коронавируса", и что он видит свет в конце туннеля. Однако Рааб добавил, что отмена ограничительных мер сейчас "сведет на нет весь достигнутый прогресс и поставит под угрозу как систему общественного здравоохранения, так и экономику".

Таким образом, страна будет пребывать в карантине как минимум до 7 мая. Именно эту дату еще несколько дней назад сообщила газета The Times.

Ограничительные меры действуют в стране с 23 марта. Людям запрещено покидать свои дома без особой необходимости. Выйти из дома можно лишь для того, чтобы добраться до работы, сходить ко врачу, в аптеку или за продуктами, один раз в день заняться спортом на свежем воздухе. При этом людям на улице нельзя подходить друг к другу ближе, чем на два метра. Закрыты все кафе, бары, рестораны, непродовольственные магазины и музеи.

Более 100 тыс. инфицированных

В четверг Великобритания стала шестой страной в мире, где было подтверждено больше 100 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Число скончавшихся пациентов приближается к 14 тыс., при этом их ежедневное число то падает несколько дней подряд, то опять увеличивается, как это произошло в четверг. Параллельно количество госпитализаций за последние сутки уменьшилось на 3%.

Власти королевства в такой ситуации не рискуют заявлять о том, что пик вспышки пройден. Поэтому продление ограничительных мер было прогнозируемым и довольно ожидавшимся шагом властей.

Согласно подсчетам британского Центра экономических и деловых исследований, каждый день карантина обходится экономике страны примерно в 2,4 млрд фунтов стерлингов (около $3 млрд по текущему курсу). По оценкам британского Управлением по бюджетной ответственности (OBR), если карантин продлится три месяца, то ВВП Великобритании может сократиться во втором квартале на 35%, а 2 млн человек лишатся работы. При отмене ограничительных мер, прогнозируют эксперты вневедомственного государственного учреждения, экономика должна быстро восстановиться, но уровень безработицы будет снижаться не столь активно. К тому же показатель чистого заимствования государственного сектора при таком развитии ситуации достигнет £273 млрд, или 14% от ВВП, что приведет к самому большому дефициту бюджета с момента Второй мировой войны.

Теги
ВеликобританияДжонсон, БорисПандемия коронавируса нового типа
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