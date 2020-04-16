В посольстве уточнили, что новый вывозной рейс "Аэрофлота" в Нью-Йорк возможен 17 апреля

МОСКВА, 16 апреля, /ТАСС/. Российская авиакомпания "Аэрофлот" запрашивает разрешение у американских властей на совершение рейса в Нью-Йорк. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте посольства США в Москве.

"Аэрофлот запрашивает разрешение на рейс, прибывающий из московского аэропорта Шереметьево в Нью-Йорк в пятницу, 17 апреля, в 14:15", - проинформировали в диппредставительстве.

В посольстве уточнили, что, как и в предыдущих случаях, "Аэрофлот" запрашивает разрешение правительства США на проведение такого специального рейса, и разрешение, как правило, приходит в короткие сроки. "В авиакомпании "Аэрофлот" рекомендовали желающим приобрести билеты сообщить в кассу Аэрофлота в терминале F аэропорта Шереметьево 17 апреля и подождать, пока будет одобрено разрешение на их продажу", - указано в тексте сообщения.

Тем не менее, в посольстве обращают внимание на то, что пока нет официального подтверждения того, что рейс состоится.

Первый возвратный рейс "Аэрофлота", вылетевший 7 апреля за россиянами в США, доставил также из Москвы в Нью-Йорк группу пассажиров из России. Через неделю, 14 апреля, аналогичный рейс авиакомпании "Аэрофлот" возвратил на родину более 20 жителей США. Обратно самолет вывез около 280 российских граждан, часть из которых он доставил сначала в Санкт-Петербург, а потом в Москву. Отдельный чартерный рейс, организованный для возвращения граждан США домой, был организован 9 апреля.