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Пандемия коронавируса нового типа
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Кабмин поручил использовать незарегистрированный препарат из КНР для лечения коронавируса

Речь идет о гидроксихлорохине, Росздравнадзору поручено следить за эффективностью и безопасность этого препарата
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© Денис Гришкин/Пресс-служба мэра и правительства Москвы/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ поручило Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии Минздрава России применять и передавать другим медицинским организациям незарегистрированный китайский препарат гидроксихлорохин для лечения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном в четверг на официальном портале нормативно-правовых актов.

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"В целях лечения новой коронавирусной инфекции федеральному государственному бюджетному учреждению "Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации осуществить в 2020 году применение, хранение, распределение (по согласованию с Минздравом России) и передачу на безвозмездной основе медицинским организациям, подведомственным федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и частным медицинским организациям, которые осуществляют оказание медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции или с подозрением на такой диагноз в стационарных условиях, незарегистрированного лекарственного препарата с международным непатентованным наименованием гидроксихлорохин, таблетки, 100 мг, No 14, в количестве 68600 упаковок, поставленного на безвозмездной основе из Китайской Народной Республики компанией "Шанхай Фармасьютикалс Холдинг Ко., Лтд.", - говорится в документе.

Росздравнадзору поручено следить за эффективностью и безопасность этого препарата.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

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