В Ингушетии школьники начали флешмоб в поддержку врачей

МАГАС, 16 апреля. /ТАСС/. Школьники в Ингушетии решили поддержать врачей, которые помогают пациентам с коронавирусом, флешмобом #БаркалШоана (#СпасибоВам). Дети будут читать стихи и записывать небольшие видеоролики, сообщает в четверг пресс-служба главы региона.

"Министерство образования и науки республики объявило о запуске среди учащихся акции в знак поддержки врачей и волонтеров, которые сегодня находятся на передовой линии борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Для участия в проекте необходимо записать стихотворение про врачей и волонтеров и их ответственную работу, либо сделать рисунок на данную тему, после этого разместить на своей странице в Instagram с хэштегами #БаркалШоана, #ВрачиИнгушетии, #ВолонтерыИнгушетии", - говорится в сообщении.

Морально поддержать медиков решили и сотрудники комитета по делам молодежи, которые хотят установить почтовый ящик для сбора пожеланий врачам.

"Сегодня вся республика сплотилась, все оказывают помощь врачам, их бесплатно возят водители такси, кафе со службой доставки присылают обеды, служба химчистки обслуживает бесплатно. Чтобы поддержка была всесторонней, мы решили установить на площадке у входа в больницу своеобразную почтовую урну для писем врачам с теплыми пожеланиями и обращениями. Это будет психологическая, моральная поддержка, чтобы медики знали, что их труд ценится, что люди благодарны им", - сказал ТАСС председатель комитета Анзор Мархиев.

По данным оперштаба региона, по состоянию на 16 апреля в республике 63 новых случаев заражения коронавирусом, всего в регионе инфицированы 153 человека, большая часть госпитализирована. За предыдущие сутки было выявлено 56 новых случаев заражения.