В Казань прибыл вывозной авиарейс из Бангкока

КАЗАНЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Вывозной рейс с российским туристами прибыл в четверг из Бангкока (Таиланд) в Татарстан, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта Казань.

Рейс прибыл в 23:19 мск., сообщается в табло на сайте аэропорта.

Как ранее уточнила журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, всего речь идет о 179 пассажирах. Из них 111 сойдут в Казани, остальные полетят в Уфу. Все пассажиры пройдут температурный контроль еще на борту, отметила она.

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков 15 апреля сообщил, что прилетевших пассажиров поместят на двухнедельный карантин. Это не касается тех, кто улетит в Уфу. По его словам, людей должны разместить в санатории "Ливадия", где работает специально обученный персонал. В случае необходимости штат усилят специалистами из лечебных учреждений. Всего в санатории развернули 200 мест, планируется организовать постоянный контроль с забором материала для постановки диагноза.