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Посольство США сообщило о возможном рейсе Москва - Нью-Йорк 20 апреля

Пресс-атташе американского посольства отметила, что рейсы, выполняемые "Аэрофлотом", являются коммерческими, поэтому гражданам США для покупки билетов следует напрямую обращаться в авиакомпанию

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Пресс-атташе американского посольства в России Ребекка Росс в четверг сообщила о возможном рейсе "Аэрофлота" по направлению Москва - Нью-Йорк 20 апреля.

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"Мы слышали о возможном вылете рейса "Аэрофлота" по направлению Шереметьево - аэропорт имени Джона Кеннеди в понедельник, 20 апреля", - написала дипломат в своем аккаунте в Twitter.

Росс отметила, что рейсы, выполняемые "Аэрофлотом", являются коммерческими, поэтому гражданам США для покупки билетов следует напрямую обращаться в авиакомпанию.

Пресс-секретарь посольства США также напомнила о необходимости оформить спецпропуск для поездки в аэропорт. "Заявку на цифровой пропуск можно подать на сайте мэра Москвы", - добавила Росс.

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