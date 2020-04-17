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В Еврейской автономной области начали бесплатно раздавать маски жителям

В регион планируется поставить 120 тыс. масок

ТАСС, 17 апреля. Волонтеры в Еврейской автономной области начали бесплатно раздавать маски местным жителям. Об этом сообщил в пятницу врио губернатора области Ростислав Гольдштейн в Instagram. Масок в аптеках региона сейчас нет.

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"В регион прибыла первая партия медицинских масок и перчаток. Всего в ближайшее время их будет 120 тыс. По моему поручению все они будут розданы жителям региона бесплатно", - написал Гольдштейн.

Маски начали раздавать жителям села Амурзет Октябрьского района, где были выявлены первые заболевшие коронавирусной инфекцией. Этот район закрыт на карантин. Жители получили три тысячи масок и тысячу пар перчаток. "В других населенных пунктах мы также раздадим средства индивидуальной защиты, как только они прибудут в регион. Никого не забудем", - написал Гольдштейн.

Маски раздадут и в Биробиджане, в городе их сначала получат водители автобусов и кондукторы.

Как сообщили ТАСС в управлении ФАС по Еврейской автономной области, в аптеках региона медицинских масок сейчас нет.

Официально коронавирус в Еврейской автономной области подтвержден у десяти человек, четверо накануне были выписаны из больницы, остальные продолжают лечение.

 

Теги
РоссияЕврейская автономная областьДальний Восток
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