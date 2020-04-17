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Пандемия коронавируса нового типа

Роспотребнадзор рассказал, как приблизить завершение карантина

Согласно сообщению ведомства, для этого нужно оставаться дома и соблюдать дистанцию с окружающими людьми в 1,5-2 метра
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© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор назвал пять шагов, которые приблизят завершение карантинных мер в связи с коронавирусом, среди них - необходимость оставаться дома, соблюдать дистанцию на улице и общественных местах не менее 1,5 м. Об этом в пятницу говорится на сайте ведомства.

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"Весь мир борется с пандемией этой болезни, значительная часть пути уже пройдена, - указано в сообщении. - В нашей стране удается сдерживать натиск инфекции благодаря системно принимаемым мерам". Роспотребнадзор призывает каждого соблюдать временные ограничения, чтобы "сберечь себя, своих близких и обезопасить окружающих нас людей от беды".

Среди шагов для приближения окончания карантина - необходимость оставаться дома, поддерживать в доме чистоту, используя дезинфицирующие средства. Общаться с родственниками следует при помощи средств современной связи и коммуникации. В случае крайней необходимости, при выходе из дома обязательно использовать маску, закрывающую дыхательные пути, соблюдать дистанцию с окружающими людьми 1,5-2 м, мыть руки с мылом и применять антисептические средства.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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