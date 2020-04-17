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Пандемия коронавируса нового типа

Храмы Дальнего Востока проведут пасхальные богослужения в режиме онлайн

Верующие смогут увидеть трансляции по телевидению и в интернете

ВЛАДИВОСТОК, 17 апреля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса внесла коррективы в празднование Пасхи на Дальнем Востоке: литургии во многих храмах пройдут за закрытыми дверьми, духовные лидеры и губернаторы призвали верующих остаться дома и смотреть богослужения по телевидению или в социальных сетях.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих оставаться дома и смотреть богослужения по телевизору, исполняя введенные для борьбы с распространением коронавируса санитарные предписания. Праздничные богослужения в храмах Дальнего Востока также пройдут с соблюдением противоэпидемических мер.

На пасхальное богослужение в кафедральный собор Магадана смогут попасть только 50 прихожан, которые заранее получили специальные пропуски, а в крестном ходе примут участие только священнослужители. Остальные жители региона увидят праздничное богослужение в прямом эфире областного телеканала. Жители Сахалинской области также смогут посмотреть трансляцию богослужения в эфире местного телеканала и в интернете. При этом все храмы в регионе будут открыты для верующих, главное - соблюдать меры безопасности: носить медицинские маски и соблюдать дистанцию с другими людьми.

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Православные в Хабаровском крае не только увидят прямую трансляцию богослужения по ТВ и в интернете, но и услышат его по радио. Трансляцию церковного праздника организуют и на Камчатке. При этом храмы на полуострове будут открыты, но прихожанам посоветовали взять с собой медицинские маски.

Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий сообщил, что праздничные богослужения в Улан-Удэ будут транслировать в официальных аккаунтах метрополии в социальных сетях "ВКонтакте", Instagram и Facebook, а также в прямом эфире ГТРК "Бурятия". В другой дальневосточной республике, Якутии, прихожане на Пасху смогут посетить храмы, только соблюдая дистанцию не менее одного метра и надев маски. А вот на Чукотке, в Приморье, в Амурской и Еврейской автономной областях службы во всех храмах пройдут за закрытыми дверьми, без прихожан. Верящие увидят лишь трансляции по телевидению и в интернете.

Чтобы поддержать православных в этой ситуации, хор Владивостокской епархии впервые выступит у стен кафедрального собора, который строят в дальневосточной столице. Перед выступлением над городом прозвучит колокольный звон.

За это время в мире заразились свыше 2 млн человек, более 135 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПриморский крайБурятияЯкутияХабаровский крайСахалинская областьДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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