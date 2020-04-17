Храмы Дальнего Востока проведут пасхальные богослужения в режиме онлайн

ВЛАДИВОСТОК, 17 апреля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса внесла коррективы в празднование Пасхи на Дальнем Востоке: литургии во многих храмах пройдут за закрытыми дверьми, духовные лидеры и губернаторы призвали верующих остаться дома и смотреть богослужения по телевидению или в социальных сетях.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих оставаться дома и смотреть богослужения по телевизору, исполняя введенные для борьбы с распространением коронавируса санитарные предписания. Праздничные богослужения в храмах Дальнего Востока также пройдут с соблюдением противоэпидемических мер.

На пасхальное богослужение в кафедральный собор Магадана смогут попасть только 50 прихожан, которые заранее получили специальные пропуски, а в крестном ходе примут участие только священнослужители. Остальные жители региона увидят праздничное богослужение в прямом эфире областного телеканала. Жители Сахалинской области также смогут посмотреть трансляцию богослужения в эфире местного телеканала и в интернете. При этом все храмы в регионе будут открыты для верующих, главное - соблюдать меры безопасности: носить медицинские маски и соблюдать дистанцию с другими людьми.