ВТБ отмечает случаи телефонных мошенничеств с QR-кодами для перемещения в Москве и области

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Банк ВТБ фиксирует первые случаи мошенничества при оформлении специальных пропусков в условиях самоизоляции для перемещения по Москве и Подмосковью. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

"ВТБ фиксирует первые случаи мошеннических действий в рамках оформления QR-кодов, необходимых для перемещения по Москве и области в период пандемии коронавируса. Аферисты под видом социальных работников обращаются к банковским клиентам, особенно - людям пожилого возраста, с предложением "помочь" оформить необходимое разрешение. При этом истинной целью звонка является получение персональных данных собеседника для их дальнейшего преступного использования", - отмечается в сообщении.

В банке уточнили, что первые случаи подобного телефонного мошенничества начались в начале этой недели. "Звонки поступили нескольким клиентам ВТБ, о чем они незамедлительно сообщили в наш контакт-центр. Благодаря совместным усилиям клиентов и банка случаи утечки конфиденциальных данных третьим лицам были предотвращены. ВТБ предпримет все необходимые действия по передаче этой информации в правоохранительные органы для дальнейшей проверки", - добавили в пресс-службе.

В ВТБ также напомнили, что банки не имеют отношения к оформлению специальных пропусков для передвижения по Москве и области. Подобные мероприятия проводятся исключительно органами власти российских регионов.

Цифровые пропуска для поездок на личном и общественном транспорте начали действовать в Москве 15 апреля. Жители столицы могут оформить их тремя способами: онлайн на портале mos.ru - для этого нужно авторизоваться на портале, выбрать услугу "Получение цифрового пропуска для передвижения по территории города Москвы"; с помощью бесплатного СМС на номер 7377 - в сообщении надо указать код цели и сведения, необходимые для оформления цифрового пропуска; через единую справочную службу правительства Москвы по номеру: +7 (495) 777-77-77.