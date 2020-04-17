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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

В Москве донорам плазмы для заразившихся коронавирусом будут выплачивать деньги

По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, размер выплаты установят в ближайшее время

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы планируют установить выплаты донорам плазмы для лечения заразившихся коронавирусом. Об этом сообщила в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"В ближайшее время по постановлению мэра Москвы будет принят правовой акт, устанавливающий выплаты для доноров плазмы", - сказала заммэра.

По ее словам, эксперты отмечают, что кровь у вылечившихся после коронавируса содержит антитела, которые помогают справиться с инфекцией. Этот способ лечения может помочь нам справиться с пандемией.

Врачи отмечают, что у пациентов, которым перелили донорскую плазму, наблюдается улучшение состояния и отсутствие побочных эффектов. Этот метод широко тестируется и используется за рубежом - в таких странах как США, Германия, Китай и других.

Власти Москвы призвали жителей, которые выздоровели после коронавируса, стать донорами плазмы и помочь другим больным людям. 

"Ежедневно от коронавируса излечивается по 100-150 людей. Всего в городе людей, которые уже справились с коронавирусом, чуть меньше 1,5 тыс. А значит, есть и потенциальные доноры плазмы. Я обращаюсь ко всем этим людям: вам помогли справиться с инфекцией, помогите и вы больным, которые находятся в больницах", - сказала Ракова.

Она отметила, что с пятницы в Москве начинает работать горячая линия по вопросам донорству плазмы. 

Горячая линия по донорству плазмы работает ежедневно с 9:00 до 19:00 по телефону 8 (495) 870-45-16.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 069 случаев заражения, выздоровели 2 590 человек, умерли 273. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость были внесены изменения (11:08 мск) — добавлены подробности по тексту.

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