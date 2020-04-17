Выпускников школ, ставших финалистами Всероссийской олимпиады, признают призерами

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Все финалисты Всероссийской олимпиады школьников, которые оканчивают школу в этом году, признаются призерами. Об этом заявил в пятницу министр просвещения РФ Сергей Кравцов на брифинге.

"Принято решение, что участники регионального этапа олимпиады, которые завершают учебу в этом году, это 11-классники, набравшие проходной балл, установленный министерством просвещения для участия в заключительном этапе, все признаются призерами олимпиады, и им будут выданы соответствующие дипломы", - сказал он.

Кравцов добавил, что школьники, набравшие проходные баллы, которые продолжат обучение в школе в следующем году, получат право участвовать в финальном этапе Всероссийской олимпиады в 2021 году без прохождения остальных этапов.

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение. Кроме того, министерство ранее в целях профилактики коронавируса приняло решение перенести основные сроки ЕГЭ, экзамены начнутся с 8 июня.