СМИ: принц Гарри и Меган Маркл раздали продуктовые наборы нуждающимся в Лос-Анджелесе

ТАСС, 17 апреля. Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл, сложившие с себя полномочия старших членов королевской семьи и переехавшие в конце марта в США, раздали продуктовые наборы нуждающимся в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом в четверг сообщил портал TMZ.

В распоряжении онлайн-издания оказалась видеосъемка, на которой видно, как Гарри с супругой подходят к одному из жилых домов, чтобы вручить его жителям продуктовые наборы. При этом они соблюдают необходимые санитарные рекомендации. Чтобы не допустить возможное распространение коронавируса, Меган Маркл использует медицинскую маску, а принц Гарри носит бандану.

Как подчеркнул портал, это первый случай, когда герцог и герцогиня Сассекские были замечены на улицах Лос-Анджелеса после переезда. Отмечается, что данная акция стала частью проекта по оказанию помощи нуждающимся калифорнийской некоммерческой организации Project Angel Food, которая занимается сбором и доставкой продовольственных товаров для людей, страдающих хроническими заболеваниями.

8 января принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга сообщили об отказе от статуса старших членов королевской семьи, что обеспечило им финансовую независимость. Как отмечают британские СМИ, одной из причин такого решения могло стать повышенное внимание британских таблоидов к жизни супружеской четы.

Впоследствии Букингемский дворец информировал, что с 31 марта пара больше не сможет представлять королеву Великобритании Елизавету II в официальных поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. Также было объявлено о том, что семья принца более не будет получать бюджетные средства, за счет которых покрывались расходы герцога и герцогини Сассекских, сопряженные с их официальной ролью членов монаршей фамилии.

По данным The Daily Telegraph, в течение ближайшего года обеспечивать нужды своего сына и членов его семьи будет из личных средств наследник британского престола принц Уэльский Чарльз.