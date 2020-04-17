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Более 11 тыс. жителей Камчатки могут получить статус "дети войны" в 2020 году

Предполагается, что после этого им предоставят выплату ко Дню Победы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 апреля. /ТАСС/. Власти Камчатского края планирую наделить статусом "дети войны" более 11 тысяч жителей региона, соответствующий законопроект внес на рассмотрение в заксобрание региона врио губернатора Владимир Солодов.

"До сих пор эта категория граждан в Камчатском крае не была специально выделена <...>. В большинстве регионов такой статус уже есть, для меня это дань уважения ко всем, кто жил в эту непростую эпоху. Я внес законопроект на рассмотрение в заксобрание и думаю, что в ближайшие дни он будет одобрен. Планируется, что этот статус получат больше 11 тысяч камчатцев", - сказал Солодов.

Предполагается, что им будет предоставлена единовременная выплата ко Дню Победы в размере 5 тысяч рублей, на это из краевого бюджета будет выделено около 56 млн рублей. Кроме того, граждане будут получать ежемесячную денежную компенсацию на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 50 процентов, а также право на ежегодное внеочередное бесплатное санаторно-курортное лечение в санаториях, расположенных на территории Камчатского края. Дополнительные выплаты и льготы "детям войны" будут установлены постановлением правительства края после принятия закона.

Теги
РоссияКамчатский крайСолодов, Владимир ВикторовичДальний Восток
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