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Пандемия коронавируса нового типа

Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области закрыли для прихожан

Такая мера будет действовать минимум до 30 апреля

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апреля. /ТАСС/. Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в селе Дивеево Нижегородской области закрыли для прихожан минимум до 30 апреля. Въезд в село также ограничен, сообщил журналистам в пятницу губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В Страстную неделю и на Пасху в Дивеево приезжали тысячи паломников. В последние годы мы старались сделать все возможное, чтобы посещение этого святого места было как можно более комфортным. К сожалению, в этом году распространение коронавируса вносит свои коррективы. Мы просим верующих воздержаться от поездок в Дивеево в эти дни", - пояснил Никитин.

Кроме того, заезд на территорию села до 30 апреля также будет ограничен. Он разрешен лишь для тех, у кого есть постоянная или временная регистрация в Дивееве либо недвижимость. Во всех случаях необходимо будет предъявить соответствующие подтверждающие документы на въезде в село.

"Даже если вы попадете в село, то доступ на территорию монастыря все равно будет закрыт. В селе на данный момент нет случаев заболевания, в наших силах защитить его жителей от этой напасти", - добавил Никитин.

Нижегородская область входит в пятерку регионов России по числу заразившихся коронавирусом, на 16 апреля зафиксировано 404 случая заражения, четыре человека умерли, 23 человека выздоровели.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32008 случаев заражения, выздоровели 2 590 человека, умерли 273. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская областьПандемия коронавируса нового типа
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