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Пандемия коронавируса нового типа

ВОЗ подтвердила, что число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2 млн

На 17 апреля зарегистрировано 2 034 802 подтвержденных случая COVID-19, включая 135 163 летальных исхода

ЖЕНЕВА, 17 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 2 млн. Соответствующие данные опубликованы в пятницу на сайте ВОЗ.

Отмечается, что по состоянию на 03:00 мск 17 апреля "зарегистрировано 2 034 802 подтвержденных случая COVID-19, включая 135 163 летальных исхода, о которых в ВОЗ поступили сообщения".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и признана ВОЗ пандемией.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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