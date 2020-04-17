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Пандемия коронавируса нового типа

В Ростовской области введут обязательные тесты на коронавирус в домах престарелых

По словам главы региона Василия Голубева, в ближайшее время некоторые лаборатории предоставят всеобщий платный доступ к тест-системам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 апреля. /ТАСС/. Все жители Ростовской области, находящиеся в учреждениях закрытого типа, будут обязательно проходить тестирование на коронавирус со следующей недели. Об этом в пятницу сообщил журналистам в ходе онлайн-брифинга губернатор региона Василий Голубев.

"С той недели мы начнем активное тестирование закрытых учреждений или учреждений закрытого типа, я говорю о домах престарелых, интернатах, там сегодня много людей, люди эти имеют непростое состояние здоровья", - сказал Голубев.

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Он отметил, что на сегодняшний день пока только определенные категории жителей Ростовской области могут сдать тест на коронавирус, однако в ближайшее время ряд лабораторий Ростовской области будет предоставлять всеобщий платный доступ к тест-системам.

"У нас есть частные лаборатории, которые готовятся к проведению тестирования <...> Времени пройдет, я надеюсь, недолго, для этого оформляются необходимые документы, на следующей неделе, по их информации, они начнут проводить тестирование платное для желающих пройти тест", - сообщил губернатор.

На 17 апреля в Ростовской области зафиксировано 168 случаев заражения коронавирусом, 12 человек выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 1 277 жителей региона.

Теги
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская областьПандемия коронавируса нового типа
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