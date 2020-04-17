Депутаты Госдумы изменили график своей работы и отказались от отпусков в апреле-мае

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании в пятницу приняли постановление о новом графике работы в ходе весенней сессии и отказались от ближайших отпусков.

Согласно новому графику работы, с 18 апреля по 11 мая включительно депутаты будут работать в регионах.

В январе депутаты установили распорядок своей работы, согласно которому предполагалось, что они будут работать в регионах до 22 апреля, а потом уйдут в краткосрочный отпуск до 6 мая включительно, после этого продолжат работу в регионах и соберутся на пленарное заседание 12 мая.

Предложение отказаться от ближайших отпусков и работать в регионах во вторник озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи с распространением коронавируса в РФ. Он подчеркнул, что всем депутатам перед поездками в регионы следует сдать тест на коронавирус.