Вологодский центр гигиены получил статус референс-центра

ВОЛОГДА, 17 апреля. /ТАСС/. Центр гигиены и эпидемиологии Вологодской области получил статус референс-центра с правом подтверждения у пациентов диагноза COVID-19. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

"Центр гигиены и эпидемиологии Вологодской области уполномочен выполнять исследования на COVID-19 без направления в московский референс-центр", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, тест на COVID-19 в области проводят в нескольких лабораториях. Так в центре гигиены и эпидемиологии тест на COVID-19 могут сдать туристы, вернувшиеся в РФ, люди, имевшие контакт с заразившимися COVID-19, люди с симптомами ОРВИ, врачи и люди старше 65 лет. Все остальные жители области могут сдать тест в городской поликлиники № 1, Медсанчасти "Северсталь" и Великоустюгской ЦРБ. Ранее анализы жителей Вологодской области для подтверждения диагноза отправляли в референс-центр в Москве.

На 17 апреля в Вологодской области зафиксировано 77 случаев заражения коронавирусом, девять человек выздоровели.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32008 случаев заражения, выздоровели 2590 человек, умерли 273. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.