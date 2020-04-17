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Пандемия коронавируса нового типа
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В Испании число инфицированных коронавирусом возросло за сутки на 5,2 тыс.

Общее число увеличилось до 188 068

МАДРИД, 17 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере 188 068 случаев заражения коронавирусом нового типа было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом заявил в пятницу директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве королевства Фернандо Симон.

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По его словам, зафиксировано "5 252 новых случая". В четверг руководство страны сообщило о 182 816 инфицированных. Симон объяснил рост числа заболевших тем, что власти начали задействовать серологический метод исследования для выявления коронавируса. При этом представитель Минздрава пока не привел новых данных о числе умерших за сутки. В четверг ведомство проинформировало о 19 130 жертвах пандемии.

Теги
ИспанияПандемия коронавируса нового типа
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