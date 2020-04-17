Песков считает недопустимой блокировку аккаунтов российских СМИ компанией Google

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Кремль считает недопустимой блокировку компанией Google аккаунтов российских СМИ и рассчитывает, что такие решения будут пересмотрены. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Чрезвычайно негативно", - сказал он, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают такие действия компании Google. "Мы считаем это недопустимым. Мы надеемся, что соответствующие решения будут пересмотрены", - сказал представитель Кремля, комментируя информацию о том, что блокировке подверглось Федеральное агентство новостей. Песков выразил надежду, что в отношении этого СМИ решение будет пересмотрено, так же как это делалось в отношении других ресурсов.

На сайте Федерального агентства новостей (ФАН) утверждается, что в ночь на 17 апреля корпорация Google заблокировала аккаунт этого СМИ и связанный с ним аккаунт в YouTube, "уничтожив десятки тысяч репортажей и документальных фильмов агентства". Как утверждает издание, Google объяснил эти действия тем, что были нарушены правила корпорации. Ранее в этом месяце Google удалил с YouTube-канала телекомпании НТВ обращение президента России Владимира Путина к гражданам в связи с пандемией коронавируса. После соответствующего требования Роскомнадзора видеохостинг восстановил данную видеозапись. В пресс-службе "Гугл" тогда отметили, что решение о блокировке было принято по ошибке.