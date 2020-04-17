В Минздраве заявили о достаточном запасе препаратов для лечения ВИЧ в России

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Минздрав России разрешил поставщикам препаратов для людей с ВИЧ перенести сроки поставки лекарств из-за ситуации с коронавирусом в стране. Имеющихся в РФ запасов хватит на полгода, что позволяет избежать дефицита, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе министерства.

Как пояснили в Минздраве, министерство осуществило закупки препаратов для лечения ВИЧ - "Дарунавир", "Ламивудин", "Тенофовир", "Ламивудин + Зидовудин", однако от участников электронных торгов стали поступать запросы о возможности переноса сроков поставки лекарств с требуемых дат в апреле и мае на предлагаемые даты июня, сентября и ноября 2020 года.

"Согласно указанным в запросах объективным причинам, вызванными форс-мажорными обстоятельствами, связанными с эпидемией коронавируса, Минздравом России для минимизации рисков срыва закупок указанных лекарственных препаратов и для обеспечения должной конкуренции в рамках проведения электронных торгов, приняты решения об изменении положений аукционной документации в части переноса на более поздние сроки поставки товаров. Принимая данные решения, Минздрав России руководствуется наличием остатков указанных лекарственных препаратов на территории РФ. По данным, представленными регионами в апреле 2020 года, средний товарный запас по каждому из указанных лекарственных препаратов составляет 6 месяцев, что позволяет избежать их дефицита", - говорится в сообщении.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2 590 человек, умерли 273. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.