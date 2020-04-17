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Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения

В Кремле переадресовали в МЧС вопрос о рисках задымления из Чернобыльской зоны

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, МЧС осуществляет необходимый мониторинг и оценивает ситуацию

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не занимаются оценкой того, насколько опасно попадание дыма от пожара в Чернобыльской зоне отчуждения на территорию РФ. По его словам, этим должны заниматься сотрудники МЧС.

"В Кремле никак не могут оценивать опасность долета чего-то до наших границ, потому что мы не специалисты. У нас есть МЧС, которое осуществляет необходимый мониторинг и оценивает ситуацию", - сказал Песков.

Пожар вблизи Чернобыля начался 4 апреля. За это время сгорели 12 сел, жители которых были эвакуированы после аварии на АЭС в 1986 году. Возгорание пошло на спад после дождей, которые начались вечером 13 апреля. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям 14 апреля сообщили, что пожар в зоне отчуждения потушен, но понадобится еще несколько дней, чтобы полностью прекратилось тление. Полицейские уже задержали несколько подозреваемых в нарушении правил обращения с огнем, идут следственные действия.

Власти Киева сообщили, что дым, который наблюдался в четверг в столице, был вызван пожарами в Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения. Жителям посоветовали не выходить из дома и плотно закрыть окна и двери.

Ухудшение радиационной обстановки в России в связи с пожаром вблизи Чернобыльской АЭС маловероятно, так как радиоактивные продукты ушли глубоко под землю и воздушные массы не могут их свободно распространять, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Теги
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПожар в Чернобыльской зоне отчуждения
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