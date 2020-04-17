Более 300 вернувшихся с Бали жителей Москвы и Подмосковья доставили до дома

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Власти Московской области обеспечили перевозку до дома из аэропорта Шереметьево более 300 жителей Москвы и Подмосковья, прилетевших 17 апреля рейсом из Бали. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Из аэропорта Шереметьево доставили до дома 199 жителей Москвы и 109 жителей Московской области для соблюдения 14-дневного карантина. Еще более 40 пассажиров из других регионов разместили в областных обсервациях, жителей ближайших регионов доставили до дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для перевозки пассажиров было задействовано 50 автобусов. Транспорт проходит обязательную дезинфекцию и санитарную обработку перед и после поездок, а водители обеспечены средствами индивидуальной защиты - масками, перчатками, антисептиками.

По данным пресс-службы, со 2 по 17 апреля Минтранс региона организовал встречу и доставку до дома и обсерваций более 3,7 тыс. пассажиров, прибывших из зарубежных стран.