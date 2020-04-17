{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Более 300 вернувшихся с Бали жителей Москвы и Подмосковья доставили до дома

Для перевозки пассажиров задействовали 50 автобусов

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Власти Московской области обеспечили перевозку до дома из аэропорта Шереметьево более 300 жителей Москвы и Подмосковья, прилетевших 17 апреля рейсом из Бали. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Из аэропорта Шереметьево доставили до дома 199 жителей Москвы и 109 жителей Московской области для соблюдения 14-дневного карантина. Еще более 40 пассажиров из других регионов разместили в областных обсервациях, жителей ближайших регионов доставили до дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для перевозки пассажиров было задействовано 50 автобусов. Транспорт проходит обязательную дезинфекцию и санитарную обработку перед и после поездок, а водители обеспечены средствами индивидуальной защиты - масками, перчатками, антисептиками.

По данным пресс-службы, со 2 по 17 апреля Минтранс региона организовал встречу и доставку до дома и обсерваций более 3,7 тыс. пассажиров, прибывших из зарубежных стран.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа
Количество городов РФ, куда вывозят россиян из-за рубежа, в ближайшее время увеличится
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС