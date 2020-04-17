Единороссы проанализируют эффективность мер, принятых для борьбы с пандемией

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единая Россия" в ходе предстоящей региональной недели будут вести оценку эффективности мер, принятых в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, работая при этом преимущественно удаленно. Об этом в пятницу на своей странице в Facebook сообщил руководитель думских единороссов Сергей Неверов.

Он напомнил, что в ходе пленарного заседания в пятницу Госдума приняла "ряд важнейших в сложившихся условиях законов", освободив, в частности, от "налогообложения затраты предприятий на мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции, приобретение средств защиты и медицинского оборудования для диагностики и лечения". От НДФЛ освобождаются доплаты медикам, борющимся с коронавирусом, упрощается получение материальной помощи семьями, где один из родителей лишился работы.

"Впереди у депутатов Государственной думы работа с регионами, вести ее будем преимущественно по удаленке с использованием современных технологий, видеоконференцсвязи", - написал Неверов. "Нам сейчас крайне важно получить обратную связь, чтобы понять, как работают уже принятые меры, обобщить и проанализировать предложения предпринимателей из всех отраслей и всех регионов, понять, в какой еще поддержке нуждаются наши граждане", - добавил он.