Захарова сообщила, что новые поставки гуманитарной помощи РФ в Белоруссию прорабатываются

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Россия готовит новую партию гуманитарной помощи в Белоруссию для борьбы с распространением коронавируса. Об этом в пятницу на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Прорабатываются и дополнительные поставки белорусской стороне, учитывая, что она запросила о такой помощи нотой 1 апреля. Все официально, по дипломатическим каналам", - сказала Захарова.

По словам дипломата, Россия оказывает существенную помощь Белоруссии в борьбе с пандемией. "Совершенно не хочу сказать, что она достигла Белоруссии, пандемия, но помощь достигла. Мы предоставили Минску несколькими партиями на безвозмездной основе тест-системы для выявления коронавируса и другие материалы", - указала она.

Захарова добавила, что российская госкорпорация "Росатом" передала больницам Островецкого района Гродненской области оборудование и материалы, которые будет использовать больничный персонал, задействованный в обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности в ходе строительства БелАЭС.