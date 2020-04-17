Песков: Россия признательна Индии за решение поставить медикаменты для борьбы с COVID-19

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Решении руководства Индии направить в Россию медикаменты для содействия борьбе с коронавирусом отвечает духу партнерства между двумя странами и воспринято с чувством признательности. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее решение Нью-Дели.

"В Москве с удовлетворением и признательностью восприняли решение индийского правительства поставить в Россию партию медикаментов для борьбы с коронавирусом", - сказал Песков. "Расцениваем это решение индийских коллег как действенный шаг в русле реализации договоренностей о сотрудничестве в борьбе с новой инфекцией, достигнутых в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди 25 марта этого года", - добавил он.

"В Москве прекрасно понимают, что Индия, которая сама переживает нелегкие времена в плане борьбы с эпидемической угрозой, приняла это решение, руководствуясь общим духом партнерства между двумя странами", - отметил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее в пятницу посол РФ в Индии Николай Кудашев сообщил журналистам, что Индия поставит в Россию медикаменты для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. По его словам, речь идет об объемах до 100 млн таблеток гидроксихлорохина в разных партиях, а также парацетамола. По его словам, поставки этих средств можно ожидать уже в конце апреля - начале мая.