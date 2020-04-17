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Пандемия коронавируса нового типа

Власти большинства регионов Центральной России обязали приезжающих уйти на самоизоляцию

Они должны пробыть в изоляции две недели

ТАСС, 17 апреля. Власти большинства регионов Центрального федерального округа (ЦФО), за исключением Ярославской и Тверской областей, обязали всех приезжающих на свои территории, в том числе жителей Москвы и Московской области, которые традиционно в выходные уезжают на дачи, уходить на самоизоляцию на 14 дней. В Тульской области подобное решение связано с ухудшением эпидобстановки, сообщил на брифинге в пятницу первый замгубернатора региона Валерий Шерин.

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"Оперативный штаб руководствовался складывающейся на территории Тульской области обстановкой, которая ухудшается. Ухудшается состояние больных, связанное с протеканием пневмонии, увеличивается количество тяжелых случаев. Ограничения, связанные с миграционным перемещением, являются вынужденной необходимостью", - сказал Шерин.

Решение об обязательной самоизоляции для всех, кто приезжает в регион из других субъектов РФ, в том числе дачников, приняли в пятницу также власти Курской области. Как отметил губернатор региона Роман Старовойт, дополнительные меры предприняты в связи с ростом случаев заражения - к 17 апреля число заразившихся жителей регионов достигло 145 человек. "Вновь прибывшие в регион должны сообщить об этом на горячую линию комитета здравоохранения Курской области", - отметил на своих страницах в соцсетях Старовойт.

Подобные ограничения ранее ввели также в Брянской, Белгородской, Орловской, Ивановской, Тамбовской, Костромской, Владимирской, Рязанской, Калужской областях. В Воронежском и Липецком регионах обязали уйти на самоизоляцию только тех, кто прибывает в регион из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Для контроля за въезжающими в регионах установлены посты, на которых выдаются уведомления об обязательной самоизоляции, берутся контактные данные для дальнейшего мониторинга, в некоторых областях при въезде медики измеряют температуру тела. В Тверском регионе самоизоляция для приезжающих носит рекомендательный характер, приезжающие в Ярославскую область не обязаны изолироваться на 14 дней.

Порядка 30-40 тыс. дачников, предположительно, проживают сейчас на территории Петушинского района Владимирской области, где с 16 апреля начал действовать карантин из-за распространения коронавирусной инфекции. Как пояснил ТАСС глава района Сергей Великоцкий, в дачный период население Петушинского района, граничащего с Московской областью, увеличивается в три-четыре раза. К 17 апреля по 10 маршрутам в населенных пунктах района следуют патрули, завершается оборудование контрольно-пропускных пунктов на стационарных постах, где будут дежурить медики.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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