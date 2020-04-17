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Упрощение получения гражданства РФ жителям Донбасса

СФ одобрил закон, освобождающий жителей ДНР и ЛНР от пошлины при получении гражданства РФ

Размер такой пошлины составляет 3,5 тыс. рублей

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, который освобождает от госпошлины в 3,5 тыс. рублей жителей Донецкой и Луганской народных республик при подаче заявления о вступлении в российское гражданство в упрощенном порядке.

Авторами инициативы выступила группа депутатов и членов Совета Федерации, в том числе представляющих в парламенте Республику Крым. Необходимые поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ. Согласно принятому закону, от госпошлин при получении российского паспорта освобождаются лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, обратившиеся с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 24 апреля 2019 года.

Как говорится в пояснительной записке, на сегодняшний день РФ является единственной страной, защищающей права и свободы жителей Донбасса. По мнению авторов документа, ведение льготных условий приема в российское гражданство для граждан ДНР и ЛНР станет продолжением стратегии по защите и поддержке русскоязычного населения по всему миру.

В настоящее время за прием в российское гражданство, восстановление в гражданстве РФ, выход из него, а также за определение наличия гражданства России уплачивается государственная пошлина в размере 3,5 тыс. рублей. По данным авторов законопроекта, среднемесячная заработная плата по состоянию на второе полугодие 2019 года на территории ЛНР составила 10 979 рублей, а средний размер пенсионных выплат - 4 966 рублей. В ДНР эти показатели составили 12 036 рублей и 4 937 рублей соответственно. При этом, как добавляют авторы, минимальный размер пенсии, которую получала почти половина пенсионеров республик Донбасса, составляла 3 194 рубля.

Теги
УкраинаРоссияУпрощение получения гражданства РФ жителям Донбасса
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