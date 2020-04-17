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Пандемия коронавируса нового типа
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Путин: все губернаторы должны полностью выполнить работу по борьбе с коронавирусом

Президент также рассказал, что обсудил с премьер-министром проблему недостаточно эффективного освоения регионами средств, которые были выделены на борьбу с коронавирусом
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 17 апреля. /ТАСС/. Каждый губернатор должен полностью выполнить работу по борьбе с коронавирусом в регионе, преодолев и объективные, и субъективные трудности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в регионах РФ.

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"Я хочу подчеркнуть, несмотря ни на какие трудности, ни на какие сложности каждый руководитель региона на своем месте должен понимать: к обозначенному сроку нужный объем и должного качества работа должны быть исполнены. Я хочу, чтобы вы все это услышали", - обратился президент к губернаторскому корпусу.

Глава государства отметил, что объективные трудности существуют. "Но вы затем там и сидите, и работаете, чтобы преодолевать все трудности и объективного, и субъективного характера", - сказал он.

Путин сообщил, что обсудил с премьер-министром Михаилом Мишустиным проблему недостаточно эффективного освоения регионами средств, выделенных на борьбу с коронавирусом. "Сегодня только с утра разговаривали с председателем правительства: деньги, которые выделены для регионов, не разбираются в нужном объеме, своевременно доводятся до регионов, но не все их осваивают вовремя", - сказал Путин.

Он заметил, что знаком со всеми трудностями, связанными с рынком, с поставками оборудования, с нехваткой аппаратов искусственной вентиляции легких для лечения тяжело больных. "Кислород подводите хотя бы к койкам специализированным. Кислород можно подводить? Можно заниматься подготовкой персонала. Активнее просто нужно действовать и быстрее", - посоветовал он главам субъектов.

Комментируя предложение губернатора Владимирской области Владимира Сипягина о перепрофилировании медучреждений, Путин не стал возражать. "Пожалуйста, если вы считаете, что это целесообразно - делайте, а помочь, мы поможем, поддержим", - заключил российский лидер.

Новые очаги коронавируса

По его словам, причинами возникновения новых очагов коронавируса являются, как правило, недоработки со стороны властей, которые что-то просмотрели или недопроверили.

Таким образом президент прокомментировал выступление главы Башкирии Радия Хабирова, который отметил, что "вирус бьет по очагам".

"Очаги, как правило, возникают из-за наших недоработок, из-за того, что что-то просмотрели, из-за того, что где-то недопроверили вовремя, вот из-за чего", - подчеркнул Путин.

Ранее в своем выступлении, говоря об угрозе возникновения очагов инфекции, глава Башкирии сообщил о решении полностью перевести на карантин социальные учреждения в республике, в том числе психоневрологические диспансеры, дома престарелых, социальные приюты и так далее. По словам Хабирова, работающие во время карантина внутри этих учреждений сотрудники получат региональные доплаты. При этом глава республики попросил Путина подумать о введении для них таких же федеральных доплат, как и для медицинских работников.

"Хорошо, подумаем", - ответил президент.

Плотнее работать с регионами

Путин поручил федеральным органам власти плотнее работать с регионами в борьбе с коронавирусом, потому что ситуация в ряде субъектов РФ складывается тревожная.

"Прошу правительство, Минздрав РФ, другие федеральные ведомства плотнее работать с регионами", - заявил глава государства. Президент добавил, что его тревожат проблемы в этой сфере в ряде регионов.

Путин также напомнил губернаторам об их личной ответственности за подготовку медицинских учреждений к борьбе с распространением коронавируса. "Персональная ответственность каждого руководителя региона [в том, чтобы] лично организовать всю работу по повышению готовности и наращиванию возможностей системы здравоохранения на местах", - заявил президент , подводя итоги совещания о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в регионах РФ.

Правительство выделило более 36 млрд рублей на новые заявки регионов на оборудование и дооснащение коечного фонда для борьбы с коронавирусом, средства надо использовать "в высшей степени рачительно", подчеркнул президент.

"Знаю, что из регионов поступают дополнительные заявки на покупку оборудования и дооснащение специализированного коечного фонда. Хочу проинформировать, что правительство сегодня выделило более 36 млрд рублей на такие дополнительные заявки. Эти средства нужно использовать эффективно, аккуратно и в высшей степени рачительно", - сказал глава государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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