СФ одобрил закон о штрафах за незаконную перепланировку для должностных и юридических лиц

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон, который вводит административную ответственность для должностных и юридических лиц за незаконную перепланировку жилья и иных, в том числе подвальных, помещений в многоквартирных домах.

Соответствующие изменения вносятся в статью 7.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ). В частности, штрафы за самовольную перепланировку или переустройство жилых помещений для должностных лиц составят от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Аналогичные штрафы будут грозить за самовольные переустройство или перепланировку любого помещения в многоквартирном доме.

Кроме того, предусматриваются штрафы за порчу жилых помещений, оборудования в них, а также за их использование не по назначению. Для должностных лиц сумма штрафа составит от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Индивидуальные предприниматели, работающие без образования юридического лица, будут нести административную ответственность как юридические лица.

Как отметил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Олег Цепкин, действующая редакция статьи КоАП предусматривает административную ответственность только для граждан и только за самовольную перепланировку жилых помещений в многоквартирном доме. "Принятие закона направлено на минимизацию последствий, связанных с самовольной перепланировкой помещений на первых этажах или в подвальных помещениях многоквартирных домов, владельцами которых являются юридические лица", - сказал сенатор.