Врио главы Коми попросил президента помочь со строительством инфекционного центра

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Врио главы Республики Коми Владимир Уйба попросил президента России Владимир Путина помочь со строительством современного инфекционного центра в регионе, в котором остро нуждаются жители республики в период пандемии коронавируса.

"Если позволите, по оценке моей за эти две недели [работы в Коми], республике остро необходим современный центр инфекционный - до 350 коек. Такое предложение от республики поступило. Такой центр крайне необходим", - сказал Уйба в пятницу на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах.

Президент его поддержал. "Заявки давайте", - ответил глава государства.

По данным ресурса cтопкоронавирус.рф, Коми занимает 5-е место по числу зараженных в РФ на 17 апреля. В республике 455 случаев коронавирусной инфекции.

Вопрос строительства инфекционной больницы в Коми обсуждается многие годы. Современный центр должен заменить эксплуатируемое в Сыктывкаре устаревшее здание середины прошлого века. Объект новой больницы включен в адресную инвестиционную программу республики.

Больницу планировалось построить в два этапа, на первом - стационар на 100 коек, пункт дезинфекции транспорта, контрольно-пропускные пункты, газификационную станцию контейнерного типа, аварийный источник электроснабжения. Второй этап предусматривает строительство центра по борьбе с инфекционными болезнями, пищеблока, прачечной и гаража. На строительство первой очереди по адресной инвестпрограмме на 2020-2022 годы выделено 710 млн рублей.