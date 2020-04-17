Карелия установит КПП на въездах из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 апреля. /ТАСС/. Въезд на территорию Республики Карелия с 22 апреля будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты, в пятницу сообщается в указе, опубликованном на сайте правительства Республики Карелия.

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"Установить, что с 00:00 часов 22 апреля 2020 года и до отмены режима повышенной готовности въезд граждан и проезд автотранспортных средств на территорию Республики Карелия из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей осуществляется через специально оборудованные контрольно-пропускные пункты", - говорится в указе.

КПП будут организованы на трассах А-121 "Сортавала", Р-21 "Кола", на автомобильной дороге А-215 "Лодейное Поле - Вытегра - Прокшино - Брин-Наволок", на автомобильной дороге А-119 "Вологда - Медвежьегорск - автомобильная дорога Р-21 "Кола" и на автомобильной дороге "Долматово - Няндома - Каргополь - Пудож".

Движение по другим автодорогам, которые могут обойти указанные КПП, будет прекращено. Контроль за въездом на территорию Карелии будут осуществлять органы внутренних дел и нацгвардия.

Ранее в четырех городах в Карелии определен особый режим. Так, въезд будет ограничен: в Костомукшу с 19 апреля, Питкяранту с 20 апреля, в Кондопогу и Сегежу с 21 апреля. До отмены режима повышенной готовности эти города будут закрыты для всех, кроме тех граждан, кто там проживает, работает или имеет пропуск, выданный органами местного самоуправления. На 17 апреля в Карелии зафиксировано девять случаев заражения коронавирусом.