{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Карелия установит КПП на въездах из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей

Въезд через КПП организуют с 22 апреля

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 апреля. /ТАСС/. Въезд на территорию Республики Карелия с 22 апреля будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты, в пятницу сообщается в указе, опубликованном на сайте правительства Республики Карелия.

На эту тему
Не один дома: как не поссориться с близкими, когда вы вместе 24/7

"Установить, что с 00:00 часов 22 апреля 2020 года и до отмены режима повышенной готовности въезд граждан и проезд автотранспортных средств на территорию Республики Карелия из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей осуществляется через специально оборудованные контрольно-пропускные пункты", - говорится в указе.

КПП будут организованы на трассах А-121 "Сортавала", Р-21 "Кола", на автомобильной дороге А-215 "Лодейное Поле - Вытегра - Прокшино - Брин-Наволок", на автомобильной дороге А-119 "Вологда - Медвежьегорск - автомобильная дорога Р-21 "Кола" и на автомобильной дороге "Долматово - Няндома - Каргополь - Пудож".

Движение по другим автодорогам, которые могут обойти указанные КПП, будет прекращено. Контроль за въездом на территорию Карелии будут осуществлять органы внутренних дел и нацгвардия.

Ранее в четырех городах в Карелии определен особый режим. Так, въезд будет ограничен: в Костомукшу с 19 апреля, Питкяранту с 20 апреля, в Кондопогу и Сегежу с 21 апреля. До отмены режима повышенной готовности эти города будут закрыты для всех, кроме тех граждан, кто там проживает, работает или имеет пропуск, выданный органами местного самоуправления. На 17 апреля в Карелии зафиксировано девять случаев заражения коронавирусом.

Теги
РоссияКарелияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Мониторинг состояния районов Москвы в период борьбы с коронавирусом
Исследование: жители юго-востока Москвы активнее всех горожан обсуждают тему коронавируса
Наименьшую заинтересованность продемонстрировали жители районов на севере и востоке столицы, отметили эксперты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС