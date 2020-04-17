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Пандемия коронавируса нового типа

Более 50 российских туристов изъявили желание покинуть Мьянму

Вывозной рейс запланирован на 20 апреля

БАНГКОК, 17 апреля. /ТАСС/. Более 50 российских туристов захотели покинуть Мьянму из-за ограничительных мер, введенных в стране для сдерживания распространения коронавируса. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу пресс-секретарь посольства России в Мьянме Антон Анисимов.

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"В стране в настоящее время находятся 57 россиян. Все они прибыли в Мьянму в туристических целях, но никто из них на консульский учет не становился. Те, кому не удалось вылететь в Россию регулярным рейсом из Мьянмы, обратились в посольство, заявив о желании покинуть страну", - отметил он.

Анисимов добавил, что пять человек приняли решение остаться.

Согласно данным телеграм-канала Минкомсвязи РФ, вывозной рейс из Катманду (столица Непала), который состоится 20 апреля, сделает посадку в Мьянме (Янгон) для вывоза российских граждан в Москву. Вылет из аэропорта Катманду запланирован на 12:40 (08:55 мск), что касается Янгона, то время вылета пока уточняется.

19 марта правительство Мьянмы приняло решение приостановить въезд иностранных граждан в страну через пограничные контрольно-пропускные пункты для предотвращения распространения коронавируса. 23 марта в стране были зафиксированы два первых случая заражения, а 31 марта была зарегистрирована первая смерть. В настоящее время в Мьянме подтверждено в общей сложности 85 случаев инфицирования и четыре смертельных исхода, два человека вылечились.

С 29 марта по 30 апреля власти приостановили выдачу всех видов виз для иностранных граждан из любых стран, также до конца текущего месяца действует запрет на прием коммерческих пассажирских рейсов на территории всех аэропортов страны.

Теги
РоссияМьянмаПандемия коронавируса нового типа
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