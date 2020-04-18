В госпитале Карачаево-Черкесии установили резервный источник питания

ЧЕРКЕССК, 18 апреля. /ТАСС/. "Россети Северный Кавказ" обеспечили запасной электроустановкой госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией для бесперебойного питания медучреждения, рассказали в пятницу в пресс-службе компании.

"Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Карачаево-Черкесскэнерго" сегодня в Черкесске установили передвижной резервный источник питания в госпитале для лечения пациентов, заболевших новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что для оперативного переключения на запасное питание энергетики провели специальные учения. Автономный источник электроснабжения мощностью 100 кВт будет резервом для бесперебойной работы Черкесской городской клинической больницы, где развернут временный госпиталь более чем 200 коек. Медучреждение имеет два независимых канала электроснабжения от подстанций 110 кВ "Южная" и "Северная".

"Мы понимаем, что от надежного и бесперебойного энергоснабжения медучреждения, оборудованного аппаратами искусственной вентиляции легких, может зависеть жизнь многих людей. И, несмотря на то, что лечебное учреждение не находится в зоне нашей ответственности, в компании принято решение взять на себя всю работу по оснащению, доставке, подключению и обеспечению топливом резервного источника питания", - отметил директор филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" Владимир Халюзин, его слова приводит пресс-служба.

В Карачаево-Черкесии число инфицированных составляет 50 человек, среди заразившихся девять медиков. В инфекционных стационарах находятся 15 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом, два пациента подключены к аппаратам ИВЛ. Остальные инфицированные находятся под медицинским наблюдением на дому, так как они чувствуют себя удовлетворительно. Кроме этого, 1086 человек находятся в карантине под медицинским наблюдением на дому, к ним относятся жители практически всех муниципальных районов КЧР, вернувшиеся с территорий, где ситуация с коронавирусом неблагоприятная, и контактировавшие с заболевшими, сняты с учета 515 человек.