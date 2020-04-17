ВОЗ получила от Китая новые данные по коронавирусу

ЖЕНЕВА, 17 апреля. /ТАСС/. Направление Китаем новых статистических данных по COVID-19 было сделано с целью представления ВОЗ как можно более точной информации. Об этом заявила в пятницу на брифинге эксперт организации Мария ван Керкхове.

"Мы осведомлены о новых данных, представленных Китаем, речь идет о дополнительных 325 случаях заражения и 1 290 случаях гибели из Уханя, - отметила она. - Это было сделано в попытках не оставить ни одного незадокументированного случая".

По словам Керкхове, китайские власти перепроверили разные базы данных, в том числе с похорон, из домов престарелых, больниц, тюрем. "Система здравоохранения в Ухане испытывала колоссальные нагрузки, поэтому изначально были зарегистрированы не все смерти, а доктора не всегда успевали заполнить необходимые документы, - подчеркнула эксперт. - Думаю, что и другие страны пересмотрят статистику. Желательно, чтобы это было сделан как можно скорее".

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Китай в занижении статистики по умершим от коронавируса нового типа в Китае, которую официально опубликовали власти страны.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией.

Согласно последним сведениям, число инфицированных в Китае составило 84 149, умерли 4 642 человека. В США заразились 672 303, умерли 33 898.