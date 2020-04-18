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Пандемия коронавируса нового типа

В Карелии усиливают карантинные меры

Власти ограничат въезд в Кондопогу и Сенеж с 19 апреля

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 апреля. /ТАСС/. Власти Карелии усилили ограничения на передвижение граждан в Петрозаводске, Сегеже и Кондопоге с связи увеличением числа заболевших коронавирусной инфекцией в этих городах. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

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"Число зараженных коронавирусом, к сожалению, увеличилось еще на четыре человека. Только что получено лабораторное подтверждение, один новый случай - в Петрозаводске, один - в Кондопоге и два - в Сегеже. Поэтому в Кондопоге и Сегеже мы ужесточаем ограничительные меры. Нельзя допустить разрастания очага инфекции в этих городах, где работают крупные градообразующие предприятия с многочисленными трудовыми коллективами. Въезд в эти города будет ограничен не с 21 апреля, как планировалось ранее, а уже с 19 апреля. С этой даты для контроля за перемещением граждан на въезде будут организованы КПП", - написал Парфенчиков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Руководитель региона подчеркнул, что всем жителям необходимо неукоснительно соблюдать режим самоизоляции. "Планировавшееся послабление в виде прогулок [близ дома] отменяется пока в Петрозаводске, Сегеже и Кондопоге", - добавил Парфенчиков.

Среди новых заболевших, по его данным, оказалась 51-летняя женщина, приехавшая в Петрозаводск из Санкт-Петербурга, 25-летняя работница УФСИН и 60-летняя медсестра детской поликлиники в Сегеже, 33-летний житель Кондопоги. На вечер 17 апреля общее количество заразившихся коронавирусом в Карелии составило 19 человек.

Ситуация в регионе

Ранее в пятницу власти региона сообщили о закрытии моногородов Костомукша, Сегежа, Питкяранта и Кондопога до отмены режима повышенной готовности. Города будут закрыты для всех, кроме граждан, которые там проживают, работают или имеют пропуска, выданные органами местного самоуправления. На въезде в города будут оборудованы контрольно-пропускные пункты.

Затем власти объявили, что с 00:00 мск 22 апреля и до отмены режима повышенной готовности въезд граждан и проезд автотранспортных средств на территорию Карелии из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей будет проходить через пять специально оборудованных контрольно-пропускных пунктов.

КПП будут организованы на трассах А-121 "Сортавала", Р-21 "Кола", на автомобильной дороге А-215 "Лодейное Поле - Вытегра - Прокшино - Брин-Наволок", на автомобильной дороге А-119 "Вологда - Медвежьегорск - автомобильная дорога Р-21 "Кола" и на автомобильной дороге "Долматово - Няндома - Каргополь - Пудож".

Теги
Парфенчиков, Артур ОлеговичРоссияКарелияПандемия коронавируса нового типа
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