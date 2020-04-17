Число умерших пациентов с коронавирусом в мире превысило 150 тыс.

ТАСС, 17 апреля. Количество умерших людей, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией, превысило 150 тыс. и составило 150 948. Такие данные представил в пятницу Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сводок властей стран мира.

По его данным, число заразившихся в мире составляет 2 214 861. Выздоровели 564 525 человек.

Наиболее тяжелая ситуация складывается в США, где на 683 786 зараженных приходятся 34 575 жертв. В Испании заражены 188 093 человек, умерли 19 613, в Италии насчитывается 22 745 жертв на 172 434 инфицированных. 147 тыс. человек заражены во Франции, 139 тыс. - в Германии, 109 тыс. - в Великобритании.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией.